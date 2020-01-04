4 янв. 2020 г., 19:47
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News Code: 83620782
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Рухани призвал Эрдогана сплотиться против США

Рухани призвал Эрдогана сплотиться против США

Тегеран, 4 января. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой реджебом Тайипом Эрдоганом подчеркнул необходимость сплоченно выступить против США, чтобы не допустить их более дерзких действий в регионе.

"Наше молчание против агрессивных действий может привести к большей дерзости в совершении агрессивных шагов", - сказал Рухани турецкому коллеге. При этом иранский президент отметил необходимость в один голос выступить против агрессии США, которая представляет большую угрозу региону.

Он назвал крупой ошибкой США убийство главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, отметив, что он сыграл совершенно беспрецедентную роль в борьбе с терроризмом в Ираке и Сирии.

"США нарушили национальный суверенитет Ирака, и совершили террористический акт на территории страны, что противоречит независимости Багдада", сказал Рухани.

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде.

Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

КСИР в заявлении, опубликованном в пятницу подтвердил убийство генерала Сулеймани в Ираке.

Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур в связи с убийством Сулеймани, заявив, что жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников.

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