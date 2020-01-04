4 янв. 2020 г., 19:18
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News Code: 83620752
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Зариф провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой

Зариф провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой

Тегеран, 4 января. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана и Азербайджана Мохаммад Джавад Зариф и Эльмар Мамедъяров в ходе телефонного разговора обсудили  двусторонние отношения и региональные проблемы.

"Главы МИД Ирана и Республики Азербайджан Мохаммад Джавад Зариф и Эльмар Мамедъяров ходе телефонного разговора в субботу обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также последние региональные и международные события", говорится в сообщении иранского МИД.

Ранее в субботу Министр иностранных дел Ирана по телефону обсудил с российским и турецким коллегами Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу ситуацию на Ближнем Востоке после гибели главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. Сулеймани.

Иранский глава МИД также провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел Таджикистана и Китая.

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