Зариф провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой

"Главы МИД Ирана и Республики Азербайджан Мохаммад Джавад Зариф и Эльмар Мамедъяров ходе телефонного разговора в субботу обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также последние региональные и международные события", говорится в сообщении иранского МИД.

Ранее в субботу Министр иностранных дел Ирана по телефону обсудил с российским и турецким коллегами Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу ситуацию на Ближнем Востоке после гибели главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. Сулеймани.

Иранский глава МИД также провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел Таджикистана и Китая.

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