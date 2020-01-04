Рухани: США заплатят высокую цену за убийство Сулеймани

"Иранский президент в субботу провел встречу с министром иностранных дел Катара Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Бен Джасемом Аль Тани", следует из сообщения, опубликованном на официальном сайте иранского президента.

"К сожалению, США встали на новый путь, который может быть весьма опасным для региона, поэтому в текущих условиях необходимы более тесные консультация и координация дружественных стран", сказал Рухани.

"Бесмысленные действия США в последние годы привели к росту напряженности в регионе", указал Рузани, подчеркнув, что Тегеран не хочет роста напряженности в регионе.

"США самым преступным образом убили генерала Сулеймани, который олицетворял мировую борьбу с терроризмом", добавил иранский президент, призвав осудить государственный терроризм США.

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде.

Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и около десяти его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

КСИР в заявлении, опубликованном в пятницу подтвердил убийство генерала Сулеймани в Ираке.

Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур в связи с убийством Сулеймани, заявив, что жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников.

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