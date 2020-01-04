Иран поставил 43 тыс. тонн кальмара и рыбы-сабли в страны Дальнего востока

Об этом в субботу сообщил генеральный директор по вопросам качества, производства и продвижения продукции Иранской рыболовной организации Иса Голшахи.

Он отметил, что непищевая рыба составляет 30% от общего объема экспорта морепродуктов из Ирана.

Голшахи добавил, что из непищевой рыбы изготавливают рыбную муку. "Главными покупателями рыбной муки являются Шри-Ланка, Оман, Таиланд, Малайзия и страны Дальнего востока", сказал он.

Кроме того, он отметил, что страна поставляет свежую рыбу и морепродуктов в Россию и Малайзию.

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