4 янв. 2020 г., 18:30
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News Code: 83620704
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Иран поставил 43 тыс. тонн кальмара и рыбы-сабли в страны Дальнего востока

Иран поставил 43 тыс. тонн кальмара и рыбы-сабли в страны Дальнего востока

Тегеран, 4 января. ИРНА — Иран за прошлый 1397 иранский календарный год (с 21 марта 2018 года по 20 марта 2019 года) поставил 43 тыс. тонн кальмара и рыбы-сабли в страны Дальнего востока.

Об этом в субботу сообщил генеральный директор по вопросам качества, производства и продвижения продукции Иранской рыболовной организации Иса Голшахи.

Он отметил, что непищевая рыба составляет 30% от общего объема экспорта морепродуктов из Ирана.

Голшахи добавил, что из непищевой рыбы изготавливают рыбную муку. "Главными покупателями рыбной муки являются Шри-Ланка, Оман, Таиланд, Малайзия и страны Дальнего востока", сказал он.

Кроме того, он отметил, что страна поставляет свежую рыбу и морепродуктов в Россию и Малайзию.

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