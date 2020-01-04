4 янв. 2020 г., 16:09
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Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью генерала Сулеймани

Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью генерала Сулеймани

Тегеран, 04 января. ИРНА —Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования иранскому коллеге Мохаммаду Джаваду Зарифу в связи с гибелью главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

"Министры иностранных дел Ирана и России по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке после гибели генерала Сулеймани", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде.

Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и около десяти его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

КСИР в заявлении, опубликованном в пятницу подтвердил убийство генерала Сулеймани в Ираке.

Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур в связи с убийством Сулеймани, заявив, что жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников.

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