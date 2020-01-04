Главы МИД Ирана и Таджикистана по телефону обсудили ситуацию в регионе

Зариф в пятницу также провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Он сегодня также встретился с главой МИД Катара, который сегодня с визитом прибыл в Тегеран.

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель генерального секретаря "Хезболлы" Наим Касим, и заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби Абу Махди аль-Мохандес". Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада..

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