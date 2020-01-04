4 янв. 2020 г., 15:03
Journalist ID: 2390
News Code: 83620379
0 Persons

Tags

4 арбитра из Ирана рассудят матчи раунда плей-офф в лиге чемпионов АФК

4 арбитра из Ирана рассудят матчи раунда плей-офф в лиге чемпионов АФК

Тегеран, 4 января, ИРНА – 4 арбитра из Ирана рассудят матчи раунда плей-офф в лиге чемпионов АФК в Японии.

Моуд Бонйадифар как главный теренер, Саид Алинежадиан и Али Мирзабейги в качестве помощника арбитра рассудят матч раунда плей-офф в лиге чемпионов АФК, который 28 января пройдет в Японии.
Паям Хейдари также назначен Резервной судьей матча.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Tags

Your Comment

You are replying to: .
7 + 5 =