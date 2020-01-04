4 янв. 2020 г., 14:33
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Иранский флаг поднят в Олимпийской деревне Лозанны

Иранский флаг поднят в Олимпийской деревне Лозанны

Тегеран, 4 января, ИРНА - В церемонии поднятия флага Ирана приняли участие руководители иранской делегации и организаторы зимних юношеских Олимпийских игр-2020.

Третьи зимние юношеские Олимпийские игры пройдут 9 — 22 января в Лозанне (Швейцария). 6 иранских спортсменов примут участие в этих соревнованиях.
Артемис Хоссейни, Рохам Саба, Фарнуш Шемшаки, Амир Хоссейн Бандали, Роксана Саве-Шемшаки и Али Кальхор вошли в состав иранской команды.
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