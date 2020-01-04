Экспорт губчатого железа из Ирана увеличился на 75 процентов

Обзор целевых показателей экспорта губчатого железа в стране показывает, что 20 стран приветствовали экспорт этой продукции в этом году, в то время как в прошлом году лишь 10 стран стали покупателями иранского губчатого железа, поэтому следует еще раз подчеркнуть способность этого продукта.

Обзор предыдущих статистических данных показывает, что экспорт губчатого железа в первые шесть месяцев этого года составил 605 тыс. тонн, что на 62 процента больше по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года.

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