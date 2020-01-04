4 янв. 2020 г., 14:15
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News Code: 83620277
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Экспорт губчатого железа из Ирана увеличился на 75 процентов

Экспорт губчатого железа из Ирана увеличился на 75 процентов

Тегеран, 4 ноября, ИРНА - Обзор статистики добычи и экспорта полезных ископаемых показывает, что за первые восемь месяцев этого года экспорт губчатого железа увеличился на 75 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 702 тыс. тонн на сумму более 123 мил долларов.

Обзор целевых показателей экспорта губчатого железа в стране показывает, что 20 стран приветствовали экспорт этой продукции в этом году, в то время как в прошлом году лишь 10 стран стали покупателями иранского губчатого железа, поэтому следует еще раз подчеркнуть способность этого продукта.

Обзор предыдущих статистических данных показывает, что экспорт губчатого железа в первые шесть месяцев этого года составил 605 тыс. тонн, что на 62 процента больше по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года.

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