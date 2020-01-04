Министры иностранных дел Ирана и Катара провели консультации по региональным событиям

В ходе двух раундов переговоров, второй из которых состоялся в частном порядке, министры иностранных дел двух стран обсудили региональные и глобальные события.

Сегодня он также встретится с президентом Ирана Хасаном Рухани.

После того, как США убили генерала Касима Сулеймани, командующего Силами Кудса, и Абу Махди аль-Мухандиса, заместитель командира ополчения аль-Хашд аш-Шааби в Багдаде, министерство иностранных дел Катара вчера вечером выступило с заявлением, призывающим все стороны воздержаться от начала напряжённости в Ираке и регионе, чтобы избежать цикла бесконечного насилия.

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