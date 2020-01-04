4 янв. 2020 г., 14:08
Journalist ID: 2388
News Code: 83620259
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Министры иностранных дел Ирана и Катара провели консультации по региональным событиям

Министры иностранных дел Ирана и Катара провели консультации по региональным событиям

Тегеран, 4 января, ИРНА - Министр иностранных дел Катара Мухаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани, прибывший сегодня в Тегеран, встретился со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

В ходе двух раундов переговоров, второй из которых состоялся в частном порядке, министры иностранных дел двух стран обсудили региональные и глобальные события.

Сегодня он также встретится с президентом Ирана Хасаном Рухани.

После того, как США убили генерала Касима Сулеймани, командующего Силами Кудса, и Абу Махди аль-Мухандиса, заместитель командира ополчения аль-Хашд аш-Шааби в Багдаде, министерство иностранных дел Катара вчера вечером выступило с заявлением, призывающим все стороны воздержаться от начала напряжённости в Ираке и регионе, чтобы избежать цикла бесконечного насилия.

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