В Госдуме считают, что американские спецслужбы "подставили" Трампа

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель генерального секретаря "Хезболлы" Наим Касим, и заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби Абу Махди аль-Мохандес". Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.
Комментируя РИА Новости гибель известного иранского военачальника, депутат предположила, что одной из причин этого трагического события могло стать многолетнее противостояние силовых структур США и Ирана в Персидском заливе и Ираке.
По словам Паниной, в последнее время это противоборство сопровождалось целой чередой унизительных для США эпизодов, включая историю с "успешной имитацией уничтожения" катерами КСИР десантного корабля "Эссекс" с руководителем Центрального командования армии США (CENTCOM) генералом Джозефом Вотелем на борту. По ее словам, генералу Сулеймани могли мстить за самоубийство командующего пятым флотом США вице-адмирала Стирни, который покончил с собой после этих событий в декабре 2018 года.
"В этой ситуации нельзя исключить, что американские военные и спецслужбы воспользовались историей с беспорядками возле посольства США в Ираке в своих корпоративных интересах и попросту подставили Дональда Трампа, который не до конца осознавал значение фигуры Касема Сулеймани, имеющего в Иране статус национального героя", - констатировала Панина.
Москва, 4 января, ИРНА. Американские спецслужбы воспользовались историей с беспорядками возле посольства США в Ираке в своих интересах и подставили президента страны Дональда Трампа, который не до конца осознавал значение фигуры Касема Сулеймани, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель генерального секретаря "Хезболлы" Наим Касим, и заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби Абу Махди аль-Мохандес". Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.
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