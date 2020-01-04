4 янв. 2020 г., 13:23
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News Code: 83620151
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Экспорт цемента из Ирана вырос на 22% за 8 месяцев

Экспорт цемента из Ирана вырос на 22% за 8 месяцев

Тегеран, 4 января, ИРНА – Объем экспорта цемента в первые 8 месяцев иранского 1398 года (начался 21 марта 2019 года) составил 11,4 млн. тонн, который вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем экспорта цементного клинкера с марта 2018 года до ноября 2019 года в весовом выражении также вырос на 52%.
Иран экспортирует цемент в 37 стран, и занимает 6-е место мира по производству цемента.
Соседние страны призывают передать технологию производства цемента из Ирана.

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