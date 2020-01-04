Зариф: все последствия убийства генерала Сулеймани относятся к террористическому режиму США

Мохаммад Джавад Зариф провел телефонный разговор с Антонио Гутерришем по поводу убийства Сулеймани режимом США сегодня вечером.

В телефонном разговоре Зариф назвал действие режима США для убийства Сулеймани террористическим, сказав: "Учитывая большую популярность Сулеймани среди жителей региона благодаря его роли в борьбе с террористическими группами, его убийство имеет последствия, что полностью относятся к террористическому режиму США".

Генеральный секретарь ООН также выразил обеспокоенность тем, что действия США приведут к росту напряженности в регионе.

"Швейцарцы, как защитники американских интересов, принесли очень неразумное послание от американцев и получили решительный иранский ответ на грубое американское послание", указал он.

"Американцы не только убили генерала Сулеймани, но и Абу Махди аль-Мохандес, что было нарушением территориальной целостности и суверенитета Ирака. Это привело к гневу иракского народа", - заключил он.

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде.

Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и около десяти его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

КСИР в заявлении, опубликованном в пятницу подтвердил убийство генерала Сулеймани в Ираке.

Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур в связи с убийством Сулеймани, заявив, что жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников.

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