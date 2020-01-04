Зариф: все последствия убийства генерала Сулеймани ложатся на террористический режим США

Мохаммад Джавад Зариф провёл телефонный разговор с Антонио Гутерришем в связи с убийством Сулеймани режимом США сегодня вечером.

В телефонном разговоре Зариф назвал действия режима США и убийство Сулеймани террористическим актом: "Учитывая большую популярность Сулеймани среди жителей региона благодаря его роли в борьбе с террористическими группировками, его убийство будет иметь последствия, которые полностью ложатся на террористический режим США".

Генеральный секретарь ООН также выразил обеспокоенность тем, что действия США приведут к росту напряжённости в регионе.

"Швейцарцы как защитники американских интересов, передали очень неразумное послание от американцев и получили решительный ответ Ирана на грубое американское послание", указал он.

"Американцы не только убили генерала Сулеймани, но и Абу Махди аль-Мохандеса, что было нарушением территориальной целостности и суверенитета Ирака. Это вызвало гнев иракского народа", - заключил он.

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января, в ходе операции, осуществлённой вертолётами США близ аэропорта в Багдаде.

Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего Хашд аш-Шааби Абу Махди аль-Мохандес и около десяти его соратников. Погибшие ехали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

КСИР в заявлении, опубликованном в пятницу, подтвердил убийство генерала Сулеймани в Ираке.

Верховный Лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил трёхдневный общенациональный траур в связи с убийством Сулеймани, заявив, что жесткая месть ждёт тех, на чьих руках осталась кровь его и других мучеников.

мучеников.

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