МИД Ирана передал послу Швейцарии ответ на послание США

"Сегодня вечером в МИД во второй раз был вызван представляющий интересы США в Тегеране, и ему был передан необходимый ответ на послание США" уточнил Мусави.

Ранее в МИД Швейцарии сообщили, что швейцарский посол передал иранской стороне послание от США после убийства главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касима Сулеймани.

Утром в пятницу, 3 января, Мусави на своей странице в Twitter написал, что "МИД Ирана вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США, в Тегеране после убийства Касема Сулеймани".

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде.

Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и около десяти его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

КСИР в заявлении, опубликованном в пятницу подтвердил убийство генерала Сулеймани в Ираке.

Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур в связи с убийством Сулеймани, заявив, что жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409