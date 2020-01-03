Асад: Сирия не забудет вклада генерала Сулеймани в борьбу с терроризмом

"Народ Сирии сохранит память о генерале Сулеймани, который вместе с сирийской армией защищал страну от терроризма", говорится в послании Асада.

"Сулеймани посвятил свою жизнь "служению родине и справедливому делу сил сопротивления. Совершенное США преступление только усилит решимость Сирии и Ирана противостоять американской подрывной политике на Ближнем Востоке", заявил президент САР.

Кроме того, Асад выразил соболезнования по поводу гибели четырех иранских военных, сопровождавших Сулеймани, и заместителя командира иракских шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса.

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде.

Верховный лидер исламской революции объявил трехдневный общенациональный траур в связи с убийством Сулеймани, заявив, что жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409