3 янв. 2020 г., 20:18
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News Code: 83619310
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Асад: Сирия не забудет вклада генерала Сулеймани в борьбу с терроризмом

Асад: Сирия не забудет вклада генерала Сулеймани в борьбу с терроризмом

Тегеран, 3 января. ИРНА — Президент Сирии Башар Асад направил телеграмму соболезнования Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью командующего спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Сулеймани в результате авиаудара США в Багдаде.

"Народ Сирии сохранит память о генерале Сулеймани, который вместе с сирийской армией защищал страну от терроризма", говорится в послании Асада.

"Сулеймани посвятил свою жизнь "служению родине и справедливому делу сил сопротивления. Совершенное США преступление только усилит решимость Сирии и Ирана противостоять американской подрывной политике на Ближнем Востоке", заявил президент САР.

Кроме того, Асад выразил соболезнования по поводу гибели четырех иранских военных, сопровождавших Сулеймани, и заместителя командира иракских шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса.

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде.

Верховный лидер исламской революции объявил трехдневный общенациональный траур в связи с убийством Сулеймани, заявив, что жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников.

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