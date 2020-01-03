ВСНБ Ирана назвал убийство генерала Сулеймани крупнейшей стратегической ошибкой США

В документе отмечается, что США нелегко избавиться от последствий этого просчета.

"Как отметил ранее Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась кровь генерала Сулеймани, как и кровь других мучеников. Этим преступникам грозит серьезная месть за кровь Генерала Сулеймани в нужное время и в нужном месте", подчеркнули в ВСНБ Ирана.

"Несомненно, это преступление было попыткой отомстить за поражение террористической группировки ДАИШ и экстремистов, которое было совершено США", отмечается в коммюнике.

"На своем внеочередном заседании, прошедшем сегондя, Высший совет национальной безопасности Исламской Республики Иран предпринял соответствующие шаги для расследования различных аспектов инцидента и обявляет, что американский режим несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры", говорится в заявлении.

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде.

Верховный лидер исламской революции объявил трехдневный общенациональный траур в связи с убийством Сулеймани, заявив, что жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409