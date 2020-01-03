Иранский посол в РФ назвал США террористическим режимом

"США являются не только рассадником терроризма, но и самым большим террористическим государством в мире. Настало время с тем, чтобы миролюбивые народы, международные, региональные и мировые организации и институты отделили свой путь от этого нарушающего закон террористического режима, и с мужеством и силой положили конец политике и действиям США, основанным на разжигании войны", - написал Джалали

Иранский посол подчеркнул, что генерал Сулеймани посвятил свою жизнь борьбе с терроризмом и установлению мира и стабильности в регионе Ближнего Востока, и его убийство стало зверским преступлением и террористическим актом со стороны США.

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде.

Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур в связи с убийством Сулеймани, заявив, что жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников.

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