В Сирии осудили агрессию США, приведшую к гибели генерала Сулеймани

Официальный источник в МИД САР в заявлении агентству САНА отметил, что эта коварная американская агрессия, ведущая к опасной эскалации в регионе и сравнявшаяся с методами преступных банд, вновь подтверждает ответственность Соединенных Штатов за нестабильность в братском Ираке в контексте американской политики, направленной на создание напряженности и разжигание конфликтов в ближневосточных странах, чтобы навязать свою гегемонию и дать возможность сионистскому оккупационному образованию взять регион под контроль.

Сирийская Арабская Республика, выражая глубокое сочувствие и солидарность с братским Ираком и Исламской Республикой Иран, уверена, что это трусливое американское покушение на выдающихся военачальников сопротивления приведет лишь к укреплению решимости продолжать их путь, противостоя любому вмешательству США в дела стран региона и защищая их национальные интересы от бандитской политики США, которая несет серьезную угрозу безопасности, миру и стабильности Ближнего Востока и всего мира.

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