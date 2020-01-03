В России приспустили флаги Ирана в память о гибели генерала Сулеймани

"Государственные флаги Ирана в посольстве и генконсульствах Ирана в РФ приспустили в рамках общенационального траура в память об убийстве генерала Сулеймани", сообщает корреспондент ИРНА в Москве.

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде.

Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и около десяти его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

КСИР в заявлении, опубликованном в пятницу подтвердил убийство генерала Сулеймани в Ираке.

Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур в связи с убийством Сулеймани, заявив, что жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников.

В пятницу высший совет национальной безопасности Ирана собрался на экстренное совещание после убийства Сулеймани.

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