3 янв. 2020 г., 17:26
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В России приспустили флаги Ирана в память о гибели генерала Сулеймани

В России приспустили флаги Ирана в память о гибели генерала Сулеймани

Москва, 3 января. ИРНА — На здании посольства Ирана в Москве в пятницу приспустили флаги Ирана в память об убийстве главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касима Сулеймани.

"Государственные флаги Ирана в посольстве и генконсульствах Ирана в РФ приспустили в рамках общенационального траура в память об убийстве генерала Сулеймани", сообщает корреспондент ИРНА в Москве.

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде.

Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и около десяти его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

КСИР в заявлении, опубликованном в пятницу подтвердил убийство генерала Сулеймани в Ираке.

Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур в связи с убийством Сулеймани, заявив, что жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников.

В пятницу высший совет национальной безопасности Ирана собрался на экстренное совещание после убийства Сулеймани.

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