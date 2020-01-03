3 янв. 2020 г., 17:06
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Экс-президент Ирана выразил соболезнования из-за убийства Сулеймани

Экс-президент Ирана выразил соболезнования из-за убийства Сулеймани

Тегеран, 3 января. ИРНА — Экс-президент Ирана и лидер реформаторов Мохаммед Хатеми выразил соболезнования иранскому народу из-за убийства главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касима Сулеймани.

Хатами в своем заявлении назвал гибель генерала Сулеймани большой потерей для исламского мира и Исламской Республики Иран.

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде.

Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и около десяти его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

КСИР в заявлении, опубликованном в пятницу подтвердил убийство генерала Сулеймани в Ираке.

Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур в связи с убийством Сулеймани, заявив, что жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников.

В пятницу высший совет национальной безопасности Ирана соберётся на экстренное совещание после убийства Сулеймани.

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