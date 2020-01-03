3 янв. 2020 г., 14:12
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News Code: 83618803
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Верховный лидер назначил нового главу спецподразделения "Кудс"

Верховный лидер назначил нового главу спецподразделения "Кудс"

Тегеран, 3 января. ИРНА — Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи назначил главой спецподразделения "кудс", которым командовал погибший генерал Касим сулеймани, генерала Эсмаила каани.

Верховный Лидер исламской революции своим указом назначил генерала Эсмаила Каани новым командующим подразделением "Кудс" КСИР. Об этом говорится в заявлении, распространённом на сайте лидера.

По словам лидера, Каани входит в число выдающихся командующих Корпусом стражей исламской революции во время священной обороны.

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде.

Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби Абу Махди аль-Мохандес и десяти его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

КСИР в заявлении, опубликованном в пятницу подтвердил убийство генерала Сулеймани в Ираке.

Верховный лидер объявил трехдневный общенациональный траур в связи с убийством Сулеймани, заявив, что жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников.

В пятницу высший совет национальной безопасности Ирана соберётся на экстренное совещание после убийства Сулеймани.

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