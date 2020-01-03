МИД России: Убийство Сулеймани — авантюрный шаг со стороны США

"Убийство Сулеймани в результате американского ракетного удара по окрестностям Багдада рассматриваем как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности во всем регионе. Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана", — заявили в российском дипведомстве в ответ на вопрос РИА Новости.

Кроме того, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что убийство американцами в Багдаде генерала Сулеймани предвещает новые столкновения радикальных шиитов в Ираке с США.

"Это очень тяжелая новость, предвестник новых столкновений с американцами радикальных шиитских активистов в Ираке", - заявил российский сенатор.

Он считает убийство Сулеймани "наихудшим сценарием развития событий, очень смахивающим на месть американцев" за недавнее нападение на посольство США Багдаде.

"И если это так, то возмездие, увы, не заставит себя ждать. Но буду рад ошибиться, ведь войны легко начинать, но очень трудно заканчивать", - подчеркнул глава комитета.

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде.

Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель генерального секретаря "Хезболлы" Наим Касим, и заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби Абу Махди аль-Мохандес". Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

КСИР в заявлении, опубликованном в пятницу подтвердил убийство генерала Сулеймани в Ираке.

Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур в связи с убийством Сулеймани, заявив, что жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников.

В пятницу высший совет национальной безопасности Ирана соберётся на экстренное совещание после убийства Сулеймани.

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