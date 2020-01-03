МИД вызвал посла Швейцарии после убийства Сулеймани

"МИД Ирана вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США, в Тегеране после убийства Касема Сулеймани", написал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави на своей странице в Twitter.

"Ему было сказано, что это действие США является явным актом государственного терроризма, и что американский режим будет нести ответственность за любые последствия", указал Мусави.

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде.

Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби Абу Махди аль-Мохандес и десяти его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

КСИР в заявлении, опубликованном в пятницу подтвердил убийство генерала Сулеймани в Ираке.

Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур в связи с убийством Сулеймани, заявив, что жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников.

В пятницу высший совет национальной безопасности Ирана соберётся на экстренное совещание после убийства Сулеймани.

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