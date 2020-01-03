Иранский посол в Ираке раскрыл подробности убийства генерала Сулеймани

"Сегодня, в пятницу, в час утра два автомобиля, где были мученики Сулеймани и аль-Мухандис, ехали из аэропорта в Багдаде в сторону самого Багдада, подверглись ракетному обстрелу США. Все пассажиры, из которых 10 человек были попутчиками и охранниками аль-Мухандиса и Сулеймани, погибли", сказал он в эфире иранского телевидения.

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде.

Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель генерального секретаря "Хезболлы" Наим Касим, и заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби Абу Махди аль-Мохандес". Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

КСИР в заявлении, опубликованном в пятницу подтвердил убийство генерала Сулеймани в Ираке.

Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур в связи с убийством Сулеймани, заявив, что жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников.

В пятницу высший совет национальной безопасности Ирана соберётся на экстренное совещание после убийства Сулеймани.

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