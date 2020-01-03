Зариф назвал убийство Сулеймани международным терроризмом

"Совершенный США акт международного терроризма, направленный на убийство генерала Сулеймани - чрезвычайно опасная эскалация ситуации", отметил Зариф.
По его словам, генерал Сулеймани посвятил всю свою жизнь борьбе с угнетением, деспотизмом, терроризмом и экстремизмом.
Зариф добавил, что Судеймани и его соратник заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес сыграли значительную роль в борьбе с террористической группировки ДАИШ (ИГИЛ) в Ираке и Сирии.
Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде.
Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель генерального секретаря "Хезболлы" Наим Касим, и заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби Абу Махди аль-Мохандес". Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.
КСИР в заявлении, опубликованном в пятницу подтвердил убийство генерала Сулеймани в Ираке.
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