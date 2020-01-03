Рухани пообещал отомстить США за убийство Сулеймани

"Убийство генерала Сулеймани и его соратников, в частности заместителя генерального секретаря "Хезболлы" Наима Касима, и заместителя командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандеса удваивает решимость Ирана противостоять США и защищать исламские ценности", говорится в заявлении Рухани.

"Безусловно, великая иранский народ и другие свободолюбивые страны региона отомстят США за их страшное преступление", подчеркнул Рухани.

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде.

Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель генерального секретаря "Хезболлы" Наим Касим, и заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби Абу Махди аль-Мохандес". Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

КСИР в заявлении, опубликованном в пятницу подтвердил убийство генерала Сулеймани в Ираке.

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