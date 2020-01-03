3 янв. 2020 г., 10:32
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News Code: 83618382
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Аятолла Хаменеи объявил в Иране трехдневный траур после смерти генерала Сулеймани

Аятолла Хаменеи объявил в Иране трехдневный траур после смерти генерала Сулеймани

Тегеран, 3 декабря. ИРНА — Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур в связи с убийством главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.


Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде.
Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель генерального секретаря "Хезболлы" Наим Касим, и заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби". Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.
КСИР в заявлении, опубликованном в пятницу подтвердил убийство генерала Сулеймани в Ираке.

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