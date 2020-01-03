Верховный лидер: суровая месть ждет преступников, убивших Сулеймани

"Жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников", отмечается в заявлении Верховного лидера.

"Гибель нашего самоотверженного и дорогого генерала — горькая потеря. Но продолжение борьбы и достижение окончательной победы сделают жизнь убийц и преступников еще более горькой", подчеркнул аятолла Хаменеи.

"Все враги должны знать, что джихад сопротивления продолжится с удвоенной силой, и окончательная победа ждет бойцов в этой священной войне", добавил лидер.