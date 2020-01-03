3 янв. 2020 г., 10:06
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News Code: 83618361
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Верховный лидер: суровая месть ждет преступников, убивших Сулеймани

Верховный лидер: суровая месть ждет преступников, убивших Сулеймани

Тегеран, 3 декабря. ИРНА — Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи заявил, что преступников, убивших главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани ждет суровая месть.

"Жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников", отмечается в заявлении Верховного лидера.

"Гибель нашего самоотверженного и дорогого генерала — горькая потеря. Но продолжение борьбы и достижение окончательной победы сделают жизнь убийц и преступников еще более горькой", подчеркнул аятолла Хаменеи.

"Все враги должны знать, что джихад сопротивления продолжится с удвоенной силой, и окончательная победа ждет бойцов в этой священной войне", добавил лидер.

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