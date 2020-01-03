3 янв. 2020 г., 09:23
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News Code: 83618327
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Генерал Сулеймани был убит в ходе террористической операции

Генерал Сулеймани был убит в ходе террористической операции

Багдад, 3 января. ИРНА — Глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касим Сулеймани убит в ходе террористической операции близ международного аэропорта Багдада, сообщили иракские СМИ.

Как сообщают иракские СМИ, генерал Сулеймани был убит при ракетном обстреле близ международного аэропорта Багдада.
Кроме того, шиитское ополчение Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" объявило о гибели пяти своих членов и "двух гостей" при ракетном обстреле аэропорта Багдада.
Генерал был убит в результаты атаки американских вертолетов.
Как подтвердили СМИ, вместе с Сулеймани были убиты и заместитель генерального секретаря "Хезболлы" Наим Касим, и заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби". Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

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