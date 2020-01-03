Генерал Сулеймани был убит в ходе террористической операции

Как сообщают иракские СМИ, генерал Сулеймани был убит при ракетном обстреле близ международного аэропорта Багдада.

Кроме того, шиитское ополчение Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" объявило о гибели пяти своих членов и "двух гостей" при ракетном обстреле аэропорта Багдада.

Генерал был убит в результаты атаки американских вертолетов.

Как подтвердили СМИ, вместе с Сулеймани были убиты и заместитель генерального секретаря "Хезболлы" Наим Касим, и заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби". Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

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