2 янв. 2020 г., 20:05
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News Code: 83618138
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Иран не вмешивается во внутренние дела других государств

Иран не вмешивается во внутренние дела других государств

Тегеран, 2 декабря. ИРНА — Иран никогда не вмешивается во внутренние дела других стран, заявил в четверг Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал Хоссейн Салами, комментируя обвинения США в причастности Тегерана к атаке на посольство в Ираке.

"США всегда обвиняют Иран, когда где-то терпят неудачу", сказал Салами, комментируя рост напряженности между Ираном и США из-за событий в Ираке.

 «Мы не ведем Иран к войне, но и войны не боимся ... США должны правильно разговаривать с иранским народом», сказал он.

Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах беспилотников США членов группировки "Аль-Хашд аш-Шааби".Протестующие призвали закрыть посольство США и уволить американского посла в Ираке.

Напомним, в воскресенье по меньшей мере 25 человек мученически погибли в результате 3 авиаудара США по военной базе "Аль-Хашд аш-Шааби" в Ираке.

Власти США обвинили Иран в причастности к нападению на их посольство в Багдаде. В ответ официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави отверг обвинения американских чиновников против Ирана, назвав все их заявления «пустыми», а также предостерег от невзвешенных заявлений, призвав Белый дом пересмотреть деструктивную политику в отношении региона.

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