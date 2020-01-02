2 янв. 2020 г., 18:55
Journalist ID: 2177
News Code: 83618094
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Через порты в Гилан осуществляется почти 70% экспорта Ирана в Россию

Через порты в Гилан осуществляется почти 70% экспорта Ирана в Россию

Тегеран, 2 января. ИРНА — Через порты в провинции Гилан на берегах Каспийского моря осуществляется почти 70% экспорта иранских товаров в Россию. Об этом заявил в четверг губернатор провинции Гилан Арсалан Заре.

Он отметил, что продолжается реализация самого важного железнодорожного проекта страны — строительство участка Решт-Астара, который позволит соединить Иран и Азербайджан. Он отметил, что ввод в эксплуатацию железнодорожного участка Решт-Астара может значительно увеличить объем экспорта иранских товаров в страны СНГ. Следите за нами в Twitter @irnarussian 9409

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