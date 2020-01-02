Тегеран, 2 января. ИРНА — Через порты в провинции Гилан на берегах Каспийского моря осуществляется почти 70% экспорта иранских товаров в Россию. Об этом заявил в четверг губернатор провинции Гилан Арсалан Заре.
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Иран планирует удвоить свой экспорт в соседние страны
Тегеран, 2 января. ИРНА — Заместитель министра промышленности, шахт и торговли Ирана Хамид…
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Иран не вмешивается во внутренние дела других государств
Тегеран, 2 декабря. ИРНА — Иран никогда не вмешивается во внутренние дела других стран, заявил…
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Через порты в Гилан осуществляется почти 70% экспорта Ирана в Россию
Тегеран, 2 января. ИРНА — Через порты в провинции Гилан на берегах Каспийского моря осуществляется…
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Соглашение о ЗСТ между Ираном и ЕАЭС — это хорошая возможность для экспорта иранской продукции в станы союза
Сари, 2 января. ИРНА — Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани-Фазли заявил, что временное…
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Рухани: У нас теплые отношения с большинством наших соседей
Ардебиль, 2 января, ИРНА – «У нас очень теплые отношения с 12 соседними странами, и мы надеемся,…
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Иран и Оман сделали акцент на развитии сотрудничества в сфере образования и обучения
Тегеран, 2 января, ИРНА - В среду посол Исламской Республики Иран в Омане Мохаммад Реза Нури…
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Деятельность посольства США в Багдаде приостановлена
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Объем обменов между Ираном и Таджикистаном должен достичь 1 млрд. долларов: дипломат
Захедан, 2 января, ИРНА - Посол Таджикистана в Тегеране Низомиддин Зохиди заявил, что объем…
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Производство шин в Иране выросло на 1,8 процента за первые шесть месяцев этого года
Тегеран, 2 января, ИРНА - Секретарь иранской ассоциации шинной промышленности Мостафа Танха…
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