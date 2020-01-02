2 янв. 2020 г., 18:24
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News Code: 83618076
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Соглашение о ЗСТ между Ираном и ЕАЭС — это хорошая возможность для экспорта иранской продукции в станы союза

Соглашение о ЗСТ между Ираном и ЕАЭС — это хорошая возможность для экспорта иранской продукции в станы союза

Сари, 2 января. ИРНА — Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани-Фазли заявил, что временное Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном предоставляет хорошую возможность для наращивания объема экспорта ненефтяных товаров из Ирана в страны ЕАЭС.

Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами было подписано в Астане 17 мая 2018 года, оно устанавливает основные правила торговли между ЕАЭС и Ираном, максимально приближённые к правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Соглашение вступило в силу 27 октября 2019 года.

По словам Рахмани-Фазли, "временное соглашение между ЕАЭС и Ираном включает 862 кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности: 502 кода с «евразийской» стороны и 360 кодов – с иранской".

Глава МВД Ирана призвал использовать все возможности северных портов Ирана на берегах Каспии для наращивания объема экспорта иранских товаров в страны ЕАЭС, поскольку это соглашение позволяет Иран экспортировать 70 товаров по нулевым тарифам.

Ранее министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан, заявил, что Иран рассчитывает в течение трех лет заключить бессрочное соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом.

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