2 янв. 2020 г., 11:18
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News Code: 83617621
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Производство шин в Иране выросло на 1,8 процента за первые шесть месяцев этого года

Производство шин в Иране выросло на 1,8 процента за первые шесть месяцев этого года

Тегеран, 2 января, ИРНА - Секретарь иранской ассоциации шинной промышленности Мостафа Танха заявил, что объем производства шинных заводов за 8 месяцев составил 165 тыс. 992 тонны, что увеличилось на 1.8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Секретарь иранской ассоциации шинной промышленности заявил, что объем производства шинных заводов за 8 месяцев составил 165 тыс. 992 тонны, что увеличилось на 1.8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство сельскохозяйственных шин выросло за этот период. Производство легких сельскохозяйственных шин выросло на 15 процентов, а тяжелых сельскохозяйственных шин выросло на 20 процентов.

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