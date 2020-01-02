Объем обменов между Ираном и Таджикистаном должен достичь 1 млрд. долларов: дипломат

«Таджикистан заинтересован в расширении экономических связей с Ираном, и объем торговых операций между двумя странами должен достичь 1 миллиарда долларов», - отметил он. «Мы ожидаем, что отношения между иранским народом и Таджикистаном будут развиваться дальше, и что иранский народ посетит нашу страну», - сказал посол. «У Ирана и Таджикистана много общего, в том числе культура и литература, что, к сожалению, в течение нескольких лет из-за проблем переживают ослабление отношений между двумя странами», - указал он. Как отметил он, две страны выразили свою политическую волю к укреплению отношений, и в этом году в Тегеране была создана совместная комиссия по развитию коммуникации. Необходимы дальнейшие усилия по укреплению отношений на всех уровнях.