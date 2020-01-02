2 янв. 2020 г., 11:25
Journalist ID: 2388
News Code: 83617607
0 Persons

Объем обменов между Ираном и Таджикистаном должен достичь 1 млрд. долларов: дипломат

Объем обменов между Ираном и Таджикистаном должен достичь 1 млрд. долларов: дипломат

Захедан, 2 января, ИРНА - Посол Таджикистана в Тегеране Низомиддин Зохиди заявил, что объем торговли с Ираном составляет более 300 мил. долларов в год, что должно быть 1 миллиард долларов в будущем.

«Таджикистан заинтересован в расширении экономических связей с Ираном, и объем торговых операций между двумя странами должен достичь 1 миллиарда долларов», - отметил он. «Мы ожидаем, что отношения между иранским народом и Таджикистаном будут развиваться дальше, и что иранский народ посетит нашу страну», - сказал посол. «У Ирана и Таджикистана много общего, в том числе культура и литература, что, к сожалению, в течение нескольких лет из-за проблем переживают ослабление отношений между двумя странами», - указал он. Как отметил он, две страны выразили свою политическую волю к укреплению отношений, и в этом году в Тегеране была создана совместная комиссия по развитию коммуникации. Необходимы дальнейшие усилия по укреплению отношений на всех уровнях.

Your Comment

You are replying to: .
2 + 9 =