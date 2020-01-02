Он, отметив, что в настоящее время в стране насчитывается около 62000 деревень сказал, что из этого количества 32000 деревень имеет более 20 домохозяйств. «Услуги системы Исламской Республики отражают тот факт, что была проделана хорошая работа в области инфраструктуры, водоснабжения, электричества, дорог, жилья, образования, здравоохранения и ведения сельского хозяйства» - указал он. «В то время как 100 процентов сельского населения с 10 домохозяйствами в стране имеют электричество, 70 процентов сельского населения в стране в настоящее время имеют доступ к безопасной питьевой воде и санитарии», - добавил он. По его словам, уровень сельского газоснабжения в стране вырос до более 82 процентов, и цель правительства состоит в том, чтобы все деревни были подключены к газовой сети к концу 2021 года. Сегодня Национальная сеть связи и сельская сеть связи достигли 92 процента в деревнях с 20 домохозяйствами, и мы надеемся, что это в следующем году достигнет 100 процентов.
Ардебиль, 2 января, ИРНА - Заместитель по развитию сельских и обездоленных районов Ирана Мохаммад Омид сказал, что доля сельского газоснабжения в стране достигла более 87 процентов, и цель правительства состоит в том, чтобы к концу 2021 подключить все деревни к газовой сети.
-
Рухани: У нас теплые отношения с большинством наших соседей
Ардебиль, 2 января, ИРНА – «У нас очень теплые отношения с 12 соседними странами, и мы надеемся,…
-
Иран и Оман сделали акцент на развитии сотрудничества в сфере образования и обучения
Тегеран, 2 января, ИРНА - В среду посол Исламской Республики Иран в Омане Мохаммад Реза Нури…
-
Деятельность посольства США в Багдаде приостановлена
Тегеран, 2 января, ИРНА - Посольство США в Багдаде объявило в среду вечером, что вся деятельность…
-
87 процентов деревень страны получили доступ к газопроводу
Ардебиль, 2 января, ИРНА - Заместитель по развитию сельских и обездоленных районов Ирана Мохаммад…
-
Объем обменов между Ираном и Таджикистаном должен достичь 1 млрд. долларов: дипломат
Захедан, 2 января, ИРНА - Посол Таджикистана в Тегеране Низомиддин Зохиди заявил, что объем…
-
Производство шин в Иране выросло на 1,8 процента за первые шесть месяцев этого года
Тегеран, 2 января, ИРНА - Секретарь иранской ассоциации шинной промышленности Мостафа Танха…
-
Джаханбахш поделился впечатлениями от красивого гола, забитого в ворота Челси
Тегеран, 1 декабря. ИРНА — Иранский футболист нападающий «Брайтона» Алиреза Джаханбахш поделился…
-
Защитник интересов США в Иране были вызваны в МИД Иран
Тегеран, 1 января, ИРНА – Поверенный в делах Швейцарии был вызван в МИД Ирана в качестве защитника…
-
Ливанский священник: в Иране нет никакой разницы между мусульманином и христианином
Бейрут, 1 января, ИРНА - Видный ливанский священник и генеральный секретарь Ассоциации по диалогу…
-
В Иране производили травяную горючую жидкость
Тегеран, 1 января, ИРНА – Группа исследователей производят травяную горючую жидкость в Иране.…
Your Comment