87 процентов деревень страны получили доступ к газопроводу

Он, отметив, что в настоящее время в стране насчитывается около 62000 деревень сказал, что из этого количества 32000 деревень имеет более 20 домохозяйств. «Услуги системы Исламской Республики отражают тот факт, что была проделана хорошая работа в области инфраструктуры, водоснабжения, электричества, дорог, жилья, образования, здравоохранения и ведения сельского хозяйства» - указал он. «В то время как 100 процентов сельского населения с 10 домохозяйствами в стране имеют электричество, 70 процентов сельского населения в стране в настоящее время имеют доступ к безопасной питьевой воде и санитарии», - добавил он. По его словам, уровень сельского газоснабжения в стране вырос до более 82 процентов, и цель правительства состоит в том, чтобы все деревни были подключены к газовой сети к концу 2021 года. Сегодня Национальная сеть связи и сельская сеть связи достигли 92 процента в деревнях с 20 домохозяйствами, и мы надеемся, что это в следующем году достигнет 100 процентов.