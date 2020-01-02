Деятельность посольства США в Багдаде приостановлена

Посольство США также призвало своих граждан в Ираке посетить консульство в Эрбиле, при необходимости. Посольство США в Багдаде назвало причиной этого нападение на штаб-квартиру посольства. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах беспилотников США членов группировки "Аль-Хашд аш-Шааби". Протестующие призвали закрыть посольство США и уволить американского посла в Ираке. Напомним, в воскресенье по меньшей мере 25 человек мученически погибли в результате 3 авиаудара США по военной базе "Аль-Хашд аш-Шааби" в Ираке. Ранее Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи решительно осудил нападение американцев на позиции Сил народной мобилизации «Хашида аль-Шааби» и сказал, что посмотрите, что делают американцы в Ираке и Сирии. Они мстят Хашд аш-Шааби из-за ДАИШ.