Иран и Оман сделали акцент на развитии сотрудничества в сфере образования и обучения

На встрече стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности в области образования, а также создания Центра изучения персидского языка в Маскате. Посол Исламской Республики Иран в Омане на этой встрече с министром образования Омана пригласил их посетить Тегеран и указал на огромный потенциал в области знаний, технологий, исследований и инноваций новых технологий образования в Иране. Он также подчеркнул готовность Тегерана развивать сотрудничество и обмениваться опытом с Оманом. Шахруди также упомянул о существующем соглашении между двумя странами по поводу создания Центра обучения персидскому языку в Маскате, сказав, что «предприняты хорошие усилия для перезапуска центра в Маскате, а также благодаря позитивному взаимодействию между Министерством образования Омана и посольства Ирана мы с нетерпением ожидаем официального запуска центра в ближайшее время».