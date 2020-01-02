2 янв. 2020 г., 11:36
Journalist ID: 2388
News Code: 83617535
0 Persons

Иран и Оман сделали акцент на развитии сотрудничества в сфере образования и обучения

Иран и Оман сделали акцент на развитии сотрудничества в сфере образования и обучения

Тегеран, 2 января, ИРНА - В среду посол Исламской Республики Иран в Омане Мохаммад Реза Нури Шахруди встретился с министром образования страны Мадиха бинт Ахмед аль-Шибания. Обе стороны подтвердили готовность Тегерана-Маската развивать совместное сотрудничество в области образования и обучения, включая создание учебного центра персидского языка в Маскате.

На встрече стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности в области образования, а также создания Центра изучения персидского языка в Маскате. Посол Исламской Республики Иран в Омане на этой встрече с министром образования Омана пригласил их посетить Тегеран и указал на огромный потенциал в области знаний, технологий, исследований и инноваций новых технологий образования в Иране. Он также подчеркнул готовность Тегерана развивать сотрудничество и обмениваться опытом с Оманом. Шахруди также упомянул о существующем соглашении между двумя странами по поводу создания Центра обучения персидскому языку в Маскате, сказав, что «предприняты хорошие усилия для перезапуска центра в Маскате, а также благодаря позитивному взаимодействию между Министерством образования Омана и посольства Ирана мы с нетерпением ожидаем официального запуска центра в ближайшее время».

Your Comment

You are replying to: .
4 + 2 =