Рухани: У нас теплые отношения с большинством наших соседей

«У нас очень хорошие отношения с Азербайджаном, Ираком, Турцией, Россией и другими соседними странами, и тем временем две или три страны сами виноваты в создании существующей атмосферы, и мы надеемся, что они также присоединятся к нам», - указал он. «У нас очень теплые и сердечные отношения с северным соседом т.е. Азербайджаном, и между двумя странами продолжается сотрудничество», - отметил он.