2 янв. 2020 г., 11:39
Journalist ID: 2388
News Code: 83617462
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Рухани: У нас теплые отношения с большинством наших соседей

Рухани: У нас теплые отношения с большинством наших соседей

Ардебиль, 2 января, ИРНА – «У нас очень теплые отношения с 12 соседними странами, и мы надеемся, что они остальные также присоединятся и будем иметь хорошую жизнь в этом регионе», - сказал президент Ирана Хасан Рухани.

«У нас очень хорошие отношения с Азербайджаном, Ираком, Турцией, Россией и другими соседними странами, и тем временем две или три страны сами виноваты в создании существующей атмосферы, и мы надеемся, что они также присоединятся к нам», - указал он. «У нас очень теплые и сердечные отношения с северным соседом т.е. Азербайджаном, и между двумя странами продолжается сотрудничество», - отметил он.

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