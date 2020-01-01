1 янв. 2020 г., 18:01
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News Code: 83617125
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Защитник интересов США в Иране был вызван в МИД Ирана

Защитник интересов США в Иране был вызван в МИД Ирана

Тегеран, 1 января, ИРНА – Поверенный в делах Швейцарии был вызван в МИД Ирана в качестве защитника интересов США в связи с событиями в Ираке. Исламская Республика Иран выразила решительный протест против воинственных заявлений официальных лиц США и нарушений Устава ООН.

Помощник главы МИД Ирана Мохсен Бахарванд на встрече с поверенным в делах в Швейцарии призвал защитника интересов США передать сообщение о том, что Ирак является независимым государством, и что иракцы являются свободолюбивыми, независимыми и уважаемыми людьми.

«Американские военные убили по меньшей мере 5 иракцев и ранили множество других, не предоставив ни малейшего доказательства их вины. Иракский народ, естественно, реагирует на действия страны, которая оккупирует его землю и убивает его молодёжь. Американцы даже бомбили два района в Сирии одновременно, что указывает на то, что они преследуют собственные цели и находят им оправдание»,  сказал он.

«Американские власти должны отказаться от преступлений и не обвинять нашу страну без всяких причин», - указал он.

«Иран не охваченная войной страна, ему не грозят никакие необоснованные действия, но он защищает себя изо всех сил. Правительство США должно научиться разговаривать с другими странами и прекратить их оккупацию, вместо того, чтобы обвинять других», - заключил он.

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