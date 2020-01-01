1 янв. 2020 г., 18:01
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News Code: 83617125
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Защитник интересов США в Иране были вызваны в МИД Иран

Защитник интересов США в Иране были вызваны в МИД Иран

Тегеран, 1 января, ИРНА – Поверенный в делах Швейцарии был вызван в МИД Ирана в качестве защитника интересов США в связи с событиями в Ираке и Исламская Республика Иран решительно протестовала против воинственных заявлений официальных лиц США и нарушений Устава ООН.

Помощник МИД Ирана Мохсен Бахарванд на встрече с поверенным в делах в Швейцарии призвал защитника США передать им сообщение о том, что Ирак является независимым государством и иракцы являются свободолюбивыми, независимыми и почетными людьми.

«Американские военные убили по меньшей мере пять иракских юношей и ранили множество других, не предоставив ни малейшего доказательства их вины. Иракский народ естественно реагирует на страну, которая оккупирует их землю и убивает их молодежь. Американцы даже бомбили два района в Сирии одновременно, что указывает на то, что они преследуют другие цели и извиняют их», - сказал он.

«Американские власти должны отказаться от преступления и не обвинять нашу страну без всякой причины», - указал он.

«Иран не является страной, охваченной войной, но ему не грозят никакие необоснованные действия, и он защищает себя изо всех сил. Правительство США должно научиться разговаривать с другими странами и прекратить оккупацию, а не обвинять других», - заключил он.

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