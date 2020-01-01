Ливанский священник: в Иране нет никакой разницы между мусульманином и христианином

«В Иране нет никакой разницы между мусульманином и христианином, но, к сожалению, за пределами Ирана думают, что в Иране, как и в других арабских странах, им отказывают в некоторых правах на гражданство», - отметил он на встрече с культурным атташе посольства Ирана в Бейруте Аббасом Хамеяаром.

«В моем первом визите в Иран я познакомился с гостеприимным обществом. Люди в некоторых странах не знают этого, но мы хотим иметь отношения с иранским народом», - добавил он.

«К сожалению, в современном мире проблема исламофобии широко распространена, но наша обязанность состоит в том, чтобы защищать ислам, потому что почти четверть людей в мире являются мусульманами, и если ислам исчезнет, мы будем уничтожены в материальном мире», - добавил он.

Выступая на встрече, Хамеяар также заявил, что «через четыре десятилетия после победы революции нет различий между мусульманами и христианами в обществе и Иран есть для всех иранцев. Конституция для всех граждан имеет равные права».

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