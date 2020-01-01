Ливанский священник: в Иране нет никакой разницы между мусульманами и христианами

«В Иране нет никакой разницы между мусульманами и христианами, но к сожалению, за пределами Ирана думают, что в Иране, как и в других арабских странах христианам отказывают в некоторых гражданских правах», отметил он на встрече с культурным атташе посольства Ирана в Бейруте Аббасом Хамеяром.

«Во время моего первого визита в Иран я увидел гостеприимное общество. Люди в некоторых странах не знают об этом, но мы хотим поддерживать отношения с иранским народом», - добавил он.

«К сожалению, в современном мире широко распространена проблема исламофобии, но наша обязанность состоит в том, чтобы защищать ислам, потому что почти четверть людей в мире являются мусульманами, и если ислам исчезнет, в материальном мире мы будем уничтожены», - добавил он.

На встрече Хамеяр также заявил: «Через четыре десятилетия после победы революции в иранском обществе нет различий между мусульманами и христианами. Согласно Конституции, у всех граждан равные права».

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