В Иране производили травяную горючую жидкость

"Эта жидкость не воспламеняется на других поверхностях, кроме дерева и древесного угля, и не воспламеняется, даже если вы нальете ее на руки", заявил изобретатель травяной горючей жидкости Садек Хашеми-Фард.

По его словам, этот продукт сделан из натуральных и растительных материалов, особенно соснового масла.

Он также сообщил о планах для экспорта травяной горючей жидкости в будущем.

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