1 янв. 2020 г., 15:28
Journalist ID: 2390
News Code: 83616903
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В Иране производили травяную горючую жидкость

В Иране производили травяную горючую жидкость

Тегеран, 1 января, ИРНА – Группа исследователей производят травяную горючую жидкость в Иране. Этот продукт продается с безопасным травяным сырьем.

"Эта жидкость не воспламеняется на других поверхностях, кроме дерева и древесного угля, и не воспламеняется, даже если вы нальете ее на руки", заявил изобретатель травяной горючей жидкости Садек Хашеми-Фард.
По его словам, этот продукт сделан из натуральных и растительных материалов, особенно соснового масла.
Он также сообщил о планах для экспорта травяной горючей жидкости в будущем.

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