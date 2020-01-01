В Иране производили травяную горючую жидкость

"Эта жидкость не воспламеняется на других поверхностях, кроме дерева и древесного угля, и не воспламеняется, даже если вы нальете ее на руки", заявил изобретатель травяной горючей жидкости Садек Хашеми-Фард.
По его словам, этот продукт сделан из натуральных и растительных материалов, особенно соснового масла.
Он также сообщил о планах для экспорта травяной горючей жидкости в будущем.
Тегеран, 1 января, ИРНА – Группа исследователей производят травяную горючую жидкость в Иране. Этот продукт продается с безопасным травяным сырьем.
"Эта жидкость не воспламеняется на других поверхностях, кроме дерева и древесного угля, и не воспламеняется, даже если вы нальете ее на руки", заявил изобретатель травяной горючей жидкости Садек Хашеми-Фард.
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