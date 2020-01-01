В Иране сообщили об экспорте 50 млн. кубометров газа в день

Он заявил, что Иран может увеличить экспорт газа до 700 млн. кубометров в день.

"Мы поставляем газ в Нахичевань, Ирак, Турцию и Армению, частный сектор Ирана также экспортирует газ, который покупал у Туркменистана", добавил он.

По его словам, Ирану не нужен импорт газа.

Иран, занимающий 2-е место в мире по запасам газа, благодаря развитию проекта месторождения Южный Парс и увеличению добычи газ может сыграть главную роль в экспорте газа и обеспечении энергетической потребности международного рынка.

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