Лидер революции: американцы мстят от Хашд аш-Шааби из-за ДАИШ

«Посмотрите, что делают американцы в Ираке и Сирии. Они мстят Хашд аш-Шааби вместо ДАИШ», - отметил Лидер.

«Они мстят Хашд аш-Шааби, потому что ИГИЛ - которое они поддерживали – было уничтожено этими силами в Ираке», - добавил он.

«Я, иранское правительство и нация решительно осуждают это американское унижение», - заявил он.

«Народы Ирака, Сирии и Афганистана ненавидит американцев, и эта ненависть где-то показывается. Это является предпосылкой для политического движения Америки и безопасности в регионе», - продолжил он.

«Президент Соединенных Штатов сказал в, что мы считаем Иран виноватым в этом и ответим на действия Ирана. Но сначала вы должны сказать им, что ошибаетесь, потому что это не имеет никакого отношения к Ирану. Во-вторых, вы должны быть рациональными и понимать причину этих случаев», - указал Лидер.

«Если Исламская Республика решит выступить против какой-либо страны, она сделает это явно, но все знают, что мы твердо привержены интересам нации, а также достоинству и прогрессу иранского народа», - пояснил он.

Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах беспилотников США членов группировки "Аль-Хашд аш-Шааби".

Протестующие призвали закрыть посольство США и уволить американского посла в Ираке.

Напомним, в воскресенье по меньшей мере 25 человек мученически погибли в результате 3 авиаудара США по военной базе "Аль-Хашд аш-Шааби" в Ираке.

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