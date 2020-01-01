Лидер революции: американцы мстят Хашд Аш-Шааби за ДАИШ

«Посмотрите, что делают американцы в Ираке и Сирии. Они мстят Хашд Аш-Шааби за ДАИШ», отметил Лидер.

«Они мстят Хашд Аш-Шааби, потому что ИГИЛ, который они поддерживали, был уничтожен этими силами в Ираке», добавил он.

«Я, иранское правительство и нация решительно осуждают это унижение американцев», заявил он.

«Народы Ирака, Сирии и Афганистана ненавидит американцев, и эта ненависть находит своё проявление. Это является предпосылкой для политических шагов Америки и ситуацией с безопасностью в регионе», - продолжил он.

«Президент Соединённых Штатов сказал: "Мы считаем Иран виновным в этом и ответим на действия Ирана. Но сначала нужно сказать им, что они ошибаются, потому что это не имеет никакого отношения к Ирану. Во-вторых, нужно быть рациональными и понимать причину этих событий», указал Лидер.

«Если Исламская Республика Иран решит выступить против какой-либо страны, она сделает это явно, но все знают, что мы твёрдо привержены интересам нации, а также достоинству и прогрессу иранского народа», - пояснил он.

Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших от ударов беспилотников США по членам группировки Хашд Аш-Шааби.

Протестующие призвали закрыть посольство США и уволить американского посла в Ираке.

Напомним, в воскресенье по меньшей мере 25 человек мученически погибли в результате 3 авиаударов США по военной базе Хашд Аш-Шааби в Ираке.

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