1 янв. 2020 г., 13:25
Journalist ID: 2388
News Code: 83616621
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Иран призвал американцев отказаться от деструктивной политики в регионе

Иран призвал американцев отказаться от деструктивной политики в регионе

Тегеран, 1 января, ИРНА – «В ходе недавних событий в Ираке мы столкнулись с неким американской непристойностью, оскорблением иракского народа, легким запугиванием и повторными ошибками в расчетах», - заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Удивительно, но официальные лица США после того, как по меньшей мере семь человек погибли и многие иракцы получили ранения, нанеся материальный ущерб и нарушив суверенитет и территориальную целостность Ирака, теперь относят ответные действия иракского народа к Исламской Республике Иран», - сказал он.
«Как и на каком основании вы ожидаете, что иракский народ будет молчать против всех этих преступлений?!», - отметил он.
«С одной стороны, американцы игнорировали тайные и независимые чаяния иракского народа, а с другой стороны забыли свою роль в поддержке Саддама и ИГИЛ и впоследствии убивали и грабили иракский народ», продолжил он.

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