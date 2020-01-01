Иран призвал американцев отказаться от деструктивной политики в регионе

«Удивительно, но официальные лица США после того, как по меньшей мере семь человек погибли и многие иракцы получили ранения, нанеся материальный ущерб и нарушив суверенитет и территориальную целостность Ирака, теперь относят ответные действия иракского народа к Исламской Республике Иран», - сказал он.

«Как и на каком основании вы ожидаете, что иракский народ будет молчать против всех этих преступлений?!», - отметил он.

«С одной стороны, американцы игнорировали тайные и независимые чаяния иракского народа, а с другой стороны забыли свою роль в поддержке Саддама и ИГИЛ и впоследствии убивали и грабили иракский народ», продолжил он.