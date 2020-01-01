Посольство США в Багдаде пережило тяжёлую ночь

Звуки выстрелов также можно услышать в посольстве США за много километров от него.

Экипажи американских вертолётов неоднократно предупреждали толпу во второй половине дня, что они будут стрелять на поражение, если протестующие не покинут посольство.

С другой стороны, в сообщениях говорится, что американские войска, дислоцированные на базе Айн Асад, направятся в Багдад для оказания помощи силам безопасности посольства.

В некоторых сообщениях также указывается, что за час до этого события командир специальной иракской дивизии предотвратил нападение на военный конвой из более чем 4 бронированных машин, перевозящих войска США из зелёной зоны Багдада и посольства, и вернул их в аэропорт Багдада.

С другой стороны, государственный департамент США объявил во вторник вечером, что все сотрудники посольства в Багдаде находятся в безопасности.

Акция протеста, начавшаяся сегодня в полдень возле посольства США, будет продолжаться до тех пор, пока американские войска не покинут Ирак и не закроют посольство.

Охранники посольства США применили слезоточивый газ и открыли огонь по демонстрантам.

Протестующие напали на посольство США после того, как сегодня утром люди оплакивали тела жертв нападений на иракские народные мобилизационные силы, а затем бросились к зелёной зоне безопасности посольства в гневе в знак протеста против военных действий США.