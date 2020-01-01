Посольство США в Багдаде испытало непростую ночь

Звук выстрелов также можно услышать в посольстве США за мили.
Американские вертолетные экипажи неоднократно предупреждали толпу во второй половине дня, что они будут поражены, если протестующие не покинут посольство.
С другой стороны, в сообщениях говорится, что американские войска, дислоцированные на базе Айн-Асад, направляются в Багдад для оказания помощи силам безопасности посольства.
В некоторых сообщениях также указывается, что за час до того, как командир специальной иракской дивизии предотвратил военный конвой из более чем четырех бронированных машин, перевозящих войска США из зеленой зоны Багдада и его посольства, и вернул их в аэропорт Багдада.
С другой стороны, государственный департамент США объявил во вторник вечером, что все сотрудники посольства в Багдаде находятся в безопасности.
Акция протеста, начавшаяся сегодня в полдень возле посольства США, будет продолжаться до тех пор, пока американские войска не покинут Ирак и не закроют посольство.
Охранники посольства США применили слезоточивый газ и открыли огонь по демонстрантам.
Протестующие напали на посольство США после того, как сегодня утром люди оплакивали тела жертв нападений на иракские народные мобилизационные силы, а затем бросились к зеленой зоны безопасности посольству в гневе в знак протеста против военных действий США.
Багдад, 1 января, ИРНА - Вертолеты продолжают патрулировать посольство США и зеленую зону безопасности Багдада после нападений разгневанных иракских демонстрантов на посольство США.
Звук выстрелов также можно услышать в посольстве США за мили.
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