Посольство США в Багдаде испытало непростую ночь

Звук выстрелов также можно услышать в посольстве США за мили.

Американские вертолетные экипажи неоднократно предупреждали толпу во второй половине дня, что они будут поражены, если протестующие не покинут посольство.

С другой стороны, в сообщениях говорится, что американские войска, дислоцированные на базе Айн-Асад, направляются в Багдад для оказания помощи силам безопасности посольства.

В некоторых сообщениях также указывается, что за час до того, как командир специальной иракской дивизии предотвратил военный конвой из более чем четырех бронированных машин, перевозящих войска США из зеленой зоны Багдада и его посольства, и вернул их в аэропорт Багдада.

С другой стороны, государственный департамент США объявил во вторник вечером, что все сотрудники посольства в Багдаде находятся в безопасности.

Акция протеста, начавшаяся сегодня в полдень возле посольства США, будет продолжаться до тех пор, пока американские войска не покинут Ирак и не закроют посольство.

Охранники посольства США применили слезоточивый газ и открыли огонь по демонстрантам.

Протестующие напали на посольство США после того, как сегодня утром люди оплакивали тела жертв нападений на иракские народные мобилизационные силы, а затем бросились к зеленой зоны безопасности посольству в гневе в знак протеста против военных действий США.